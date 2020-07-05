«Картошка-мутант» шокировала вернувшуюся с карантина жительницу Франции

Жительница Франции испугалась «картошки-мутанта», которая появилась на ее кухне после трехмесячного отсутствия из-за карантина. Овощ пустил длинные побеги, которые расползлись по стенам.

Девушка купила картошку в марте, а после введения карантина уехала, просто оставив овощи на кухне. По возвращению ее ждало пугающее зрелище.

«Когда я открыла входную дверь, я заметила странные очертания в задней части кухни. Поскольку свет был выключен, а ставни опущены, я не сразу поняла, что это картошка», - рассказала она The Sun.

Включив свет и открыв ставни девушка «пришла в ужас», однако вскоре разглядела, что «щупальца» - это всего лишь побеги картофеля.

© donna9p, Twitter

© donna9p, Twitter

По словам француженки, убирать разросшиеся клубни ей затем пришлось несколько часов.