Россиян предупредили об аномально жаркой погоде

В некоторые российские регионы идет аномальная жара. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

Так, в Саратовской области с 5 по 7 июля ожидается температура +40 градусов. В Ростовской области будет +40-41, в Астраханской – +40-42, в Калмыкии воздух прогреется до +43.

В Белгороде, Воронеже и Тамбове 5 июля дневные температуры будут достигать +35-40 градусов. Сильная жара установится в Волгоградской области (+40-42), Кабардино-Балкарии и Северной Осетии (до +38).

В прогнозе Гидрометцентра также уточняется, что в некоторых регионах Урала, Сибири и Кавказа высокая, местами чрезвычайная опасность возникновения пожаров.