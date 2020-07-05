Названы шесть популярных «глупостей», совершаемых водителями

Часто современные водители совершают на дорогах поступки, которые могут иметь очень тяжелые последствия. О том, как автомобилистам избежать ненужных проблем рассказал эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов.

Специалист назвал шесть самых популярных «глупостей», совершаемых водителями. Так, по его словам, некоторые автовладельцы могут не до конца закрывать капот машины, из-за чего он может завернуться на лобовое стекло, разбив его и деформировав стойки стекла и переднюю часть крыши.

«Но самое страшное, что он мгновенно перекрывает вам обзор», - сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.

Вторая распространенная ошибка водителей заключается в том, что они открывают двери машин, не глядя на автомобильный поток, что может спровоцировать ДТП с летальным исходом. Эксперт отметил, что двери также могут открываться сами на ходу, поэтому в во время движения нужно блокировать центральный замок.

В-третьих, многие водители не включают ближний свет в темное время суток или забывают выключить дальний перед встречными автомобилями. В первом случае, по словам Пименова, это может привести к тому, что шофер не увидит вовремя препятствие на дороге, во втором - есть риск ослепить другого водителя.

Еще одной популярной «глупостью» является неправильная затяжка колесных болтов или гаек.

«Потерянные в движении колеса тоже не редкость. Скачущее по дороге колесо от легковушки может причинить большой вред, особенно если попадет во встречную машину, движущуюся на высокой скорости», - предупредил специалист.

Для того, чтобы избежать подобных происшествий, Пименов рекомендовал во время замены колес использовать динамометрический ключ, а через сто километров пробега - провести проверку и в случае необходимости протянуть колеса еще раз.

Также водители часто не следят за давлением в колесах, хотя это, по словам эксперта, желательно делать перед каждой поездкой.

«Заведите компрессор с хорошим манометром или пользуйтесь бесплатной подкачкой на АЗС», - посоветовал он, отметив также важность своевременной замены изношенных покрышек.

Шестая распространенная ошибка заключается в том, что водители и пассажиры неправильно располагаются за рулем. Пименов предупредил, что в случае аварийной ситуации можно лишиться «не только рук и ног, но и жизни», при этом шанс уцелеть в ДТП куда выше, если человек правильно расположился в салоне машины.