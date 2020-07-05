Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названы шесть популярных «глупостей», совершаемых водителями

Роман Захаров
09:36 05.07.2020
Эксперт журнала «За рулем» рассказал о самых популярных ошибках автовладельцев и назвал способы их избежать.
Названы шесть популярных «глупостей», совершаемых водителями
© Фото: NadinLisa, Pixabay

Часто современные водители совершают на дорогах поступки, которые могут иметь очень тяжелые последствия. О том, как автомобилистам избежать ненужных проблем рассказал эксперт журнала «За рулем» Илья Пименов.

Специалист назвал шесть самых популярных «глупостей», совершаемых водителями. Так, по его словам, некоторые автовладельцы могут не до конца закрывать капот машины, из-за чего он может завернуться на лобовое стекло, разбив его и деформировав стойки стекла и переднюю часть крыши.

«Но самое страшное, что он мгновенно перекрывает вам обзор», - сообщил эксперт в беседе с РИА Новости.

Вторая распространенная ошибка водителей заключается в том, что они открывают двери машин, не глядя на автомобильный поток, что может спровоцировать ДТП с летальным исходом. Эксперт отметил, что двери также могут открываться сами на ходу, поэтому в во время движения нужно блокировать центральный замок.

В-третьих, многие водители не включают ближний свет в темное время суток или забывают выключить дальний перед встречными автомобилями. В первом случае, по словам Пименова, это может привести к тому, что шофер не увидит вовремя препятствие на дороге, во втором - есть риск ослепить другого водителя.

Еще одной популярной «глупостью» является неправильная затяжка колесных болтов или гаек.  

«Потерянные в движении колеса тоже не редкость. Скачущее по дороге колесо от легковушки может причинить большой вред, особенно если попадет во встречную машину, движущуюся на высокой скорости», - предупредил специалист.

Для того, чтобы избежать подобных происшествий, Пименов рекомендовал во время замены колес использовать динамометрический ключ, а через сто километров пробега - провести проверку и в случае необходимости протянуть колеса еще раз.

Также водители часто не следят за давлением в колесах, хотя это, по словам эксперта, желательно делать перед каждой поездкой.

«Заведите компрессор с хорошим манометром или пользуйтесь бесплатной подкачкой на АЗС», - посоветовал он, отметив также важность своевременной замены изношенных покрышек.

Шестая распространенная ошибка заключается в том, что водители и пассажиры неправильно располагаются за рулем. Пименов предупредил, что в случае аварийной ситуации можно лишиться «не только рук и ног, но и жизни», при этом шанс уцелеть в ДТП куда выше, если человек правильно расположился в салоне машины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата04.07.2020, 20:35
ВОЗ: число зараженных коронавирусом в мире превысило 10,9 миллиона
Дата04.07.2020, 06:41
Взрывы, стрельба и захват «языка»: как проходят соревнования разведчиков в Кольцово
Дата03.07.2020, 13:20
Московский ЦСКА стал чемпионом России по хоккею сезона 2019/20
Дата30.06.2020, 12:23
На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
09:36 В стране и мире
Названы шесть популярных «глупостей», совершаемых водителями
08:48 В стране и мире
СМИ сообщили о смерти в 2012 году трех человек в Китае из-за заболевания близкого к коронавирусу
08:25 В стране и мире
Названы самые популярные фильмы 90-х
07:25 В стране и мире
Искореженные машины и поваленные деревья: опубликованы первые кадры последствий урагана под Красноярском
06:58 В стране и мире
Видео
Любовь под пулями: как Война испытывала на прочность чувства советских пар
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Названы самые популярные фильмы 90-х
Диетолог назвал защищающий от рака доступный продукт
Врач назвал самые опасные позы для сна
В пещере Таврида обнаружили температурную аномалию
Видео
Обрушившиеся на Красноярский край проливные дожди затопили Зеленогорск
Видео
В США признали снайпера Зайцева одним из лучших стрелков в истории
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.