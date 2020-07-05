СМИ сообщили о смерти в 2012 году трех человек в Китае из-за заболевания близкого к коронавирусу

В Китае в 2012 году произошла вспышка заболевания генетически очень близкого к коронавирусу SARS-CoV-2, из-за которой тогда скончались три человека. Об этом пишет The Sunday Times.

По информации британской газеты, образцы потенциально смертельного вируса затем более шести лет хранились в Уханьском институте вирусологии. Как утверждают авторы статьи, китайские исследователи, обнаружившие и изучавшие коронавирус под названием RaBtCov/4991, которое впоследствии поменялось на RaTG13, умалчивали о его возможной связи со вспышкой, произошедшей в 2012 году.

Согласно материалу, в 2012 году в провинции Юньнань было зарегистрировано шесть пациентов с тяжелой формой пневмонии, которые до этого принимали участие в очистке медной шахты от экскрементов летучих мышей. Сперва появилось предположение, что их состояние вызвано коронавирусом SARS-CoV-1 - возбудителем атипичной пневмонии, эпидемия которой произошла в 2002–2003 годах. Но спустя какое-то время исследования этого не подтвердили.

После смерти двух пациентов, у четырех, оставшихся в живых, были обнаружены антитела к неизвестному, но похожему на SARS-CoV-1 коронавирусу. Вскоре скончался третий заболевший, однако причину его смерти установить так и не удалось. Медики лишь предполагали, что это связано с коронавирусом, которым погибшие заразились от летучих мышей.

Китайские институты направили в опасную пещеру исследовательскую группу, которой удалось найти много новых вирусов, в том числе и тот, что был похож на SARS-CoV-1. Он получил название RaBtCov/4991, затем сменил его на RaTG13. В КНР объяснили это изменениями в международной научной номенклатуре, не сообщив при этом о его связи с тремя летальными случаями.

В феврале текущего в свет вышла публикация о новом коронавирусе, который впоследствии получил название SARS-CoV-2. Как установили ее авторы, он на 96,2% идентичен вирусу RaTG13. Специалисты разошлись в оценках того, насколько вероятно создание одного из другого, но сошлись во мнении, что если бы это было так, то на это ушло бы 20-50 лет, хотя в теории процесс может протекать и быстрее.