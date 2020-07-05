Названы самые популярные фильмы 90-х
В исследовании учтены интересы жителей ста стран мира.
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Исследование американской компании Frontier Communications определило самые популярные фильмы 1990-х годов. Оно основано на поисковых запросах жителей ста стран мира.
На третьем месте оказался «Парк Юрского периода» 1993 года. Второе заняла комедия «Один дома» (1990), а самым популярным фильмом оказался «Форрест Гамп» (1992).
В числе наиболее востребованных фильмов, снятых в то время, также оказались «Привидение», «Титаник», «Люди в черном» и «Король Лев». Многие также ищут в интернете «Аладдина» и «Армагеддон», пишет «Коммерсант».