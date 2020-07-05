Названы самые популярные фильмы 90-х

В числе наиболее востребованных фильмов, снятых в то время, также оказались «Привидение», «Титаник», «Люди в черном» и «Король Лев». Многие также ищут в интернете «Аладдина» и «Армагеддон», пишет «Коммерсант».

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