Военная начинка Aurus: какие армейские технологии были применены при создании автомобиля

При разработке автомобилей проекта Aurus были использованы технологии, которые обычно применяются при создании военной техники. Так, например, в машине была реализована система обеспечения чистым воздухом, аналогичная ветровентяллиционной системе в бронетранспортерах и танках. Как эта система работает и для чего она внедрена в Aurus рассказал директор по операционному маркетингу ФГУП «НАМИ» Дамир Каримов.

«Если автомобиль находится в загазованной зоне - пассажиры будут долгое время находиться в полной сохранности. Внутрь салона будет подаваться чистый воздух, для того, чтобы избежать каких-либо дальнейших проблем», - заявил сотрудник ФГУП «НАМИ».

Aurus является первым российским брендом автомобилей премиум-класса. Сейчас машины поштучно производятся на мощностях московской площадки ФГУП «НАМИ». На данный момент, в линейке автомобилей существует пять вариантов машин: Aurus Senat, Aurus Senat Limousine, минивэн Aurus Arsenal, внедорожник Aurus Komendant и Aurus парадный кабриолет.