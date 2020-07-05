Капот всмятку: опубликованы уникальные кадры краш-теста автомобиля Aurus

В эфире программы «Военная приемка» были показаны уникальные кадры краш-теста автомобиля премиум-класса Aurus. Это обязательная процедура перед началом показа машины на автосалонах.

Как можно видеть на видео, в центре испытаний ФГУП «НАМИ» происходит тестирование автомобиля на прочность. Была создана ситуация, при которой Aurus совершает лобовое столкновение с преградой на скорости 64 км/ч. В салоне машины на передних сидениях расположены два манекена, имитирующих водителя и пассажира.

В момент смоделированной аварии четко видно, что несмотря на ощутимые повреждения передней части автомобиля, манекены остаются практически на месте, а подушки безопасности срабатывают вовремя, что еще больше минимизирует вероятность получения травмы.