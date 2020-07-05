Неизвестные обстреляли американское посольство в Багдаде

В Багдаде в так называемой «зеленой зоне» обстреляли посольство США. По предварительной информации, несколько ракет удалось перехватить силами ПВО.

Часть ракет упали в «зеленой зоне», сообщает Al Arabiya. Данных о разрушениях не поступало.

В так называемой «зеленой зоне» в Багдаде находятся правительственные учреждения и посольства. Район регулярно подвергается ракетным и минометным обстрелам.

Меньше месяца назад, 18 июня, возле американского посольства упало не менее четырех ракет. За два дня до этого зафиксировали багдадского аэропорта, где находится американская военная база.