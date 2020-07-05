Искореженные машины и поваленные деревья: опубликованы первые кадры последствий урагана под Красноярском

МЧС по Красноярскому краю опубликовало фотографии из Дзержинского района региона, где в ночь на воскресенье мощный ураган снес палаточный лагерь. На снимках видны с корнем вырванные деревья, искореженные машины и лежащие на земле различные хозяйственно-бытовые предметы.

© mchskrsk, Instagram

«Грозовой фронт с сильным ветром повалил деревья в сосновом бору, некоторые из них упали на машины отдыхающих, а некоторые - на палатки. В результате один человек погиб, еще пять, в том числе 14-летний подросток, получили травмы. Повреждено непогодой около 20 машин и 10 палаток», - говорится в комментарии ведомства.

В настоящий момент сотрудники экстренной службы пытаются устранить последствия ЧП. К работам привлечены 33 человека и 10 единиц техники, в том числе от МЧС - 22 человека и 6 единиц техники.