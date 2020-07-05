Протестующие в Балтиморе утопили памятник Христофору Колумбу

Протестующие в Балтиморе американского города Мэриленд сбросили с постамента и утопили памятник Христофору Колумбу. Инцидент произошел во время праздничного салюта в честь Дня независимости.

Люди с криками накинули веревки на статую и выволокли ее к заливу, где сбросили в воду.

По данным издания Baltimore Sun, это был один из трех памятников, установленных Колумбу в городе.

Во время праздничного выступления президента Дональда Трампа в Вашингтоне протестующие сожгли американский флаг с криками, что «Америка никогда не была великой».

В своей речи Трамп отметил, что в данный момент США находится в процессе разгрома «радикальных левых, марксистов, анархистов, подстрекателей, грабителей». Он также отметил, что власти не позволят толпе сносить статуи и «стирать историю».