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Любовь под пулями: как Война испытывала на прочность чувства советских пар

Карина Харитонова
06:58 05.07.2020
В одной только Москве за время Великой Отечественной войны поженились более 170 тысяч пар.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Юлий и Прасковья Умит вместе уже 72 года. Как они жили до встречи, сегодня уже и не вспомнят. Зато наперебой рассказывают историю знакомства: оно произошло в кружке бальных танцев, когда преподаватель сказал: «Кавалеры приглашают дам».

Лейтенант и студентка строительного института. После войны они только и говорили о фронтовых подвигах. Когда Юлий Умит сделал предложение своей возлюбленной, та сразу согласилась.

«У нас даже колец не было. И так до сих пор - колец у нас нет», - говорит Прасковья Умит.

Свадебный наряд в то время был невиданной роскошью. Муж Лидии Михайловны, фронтовик, в ЗАГС пошел в военной форме. А она, сотрудница шелкоткацкого комбината, за примерную работу еще до свадьбы получила ордер на платье.

Она была именно в нем, когда познакомилась с будущим мужем. В трамвае - сразу после Парада Победы. Приехавший на него, он спросил, как добраться до вокзала. А заодно взял ее адрес. Они переписывались, но встретились только через два года.

«Я говорю вот честно, что у меня же было два предложения в Москве, я же отказала, а его вот ждала», - вспоминает Лидия Савичева.

В Петербурге есть целый музей, где собраны уникальные свадебные атрибуты. Одно лишь на первый взгляд невзрачное платье, представленное в экспозиции, может скрывать в себе историю, способную лечь в основу сценария к остросюжетному фильму.

«Свадьба была назначена на 22 июня, но как только была объявлена война, жених сразу ушел добровольцем. Платье было сшито у невесты в ателье, ну и вот она ждала свадьбы. Так получилось, что новобрачные встретились только через 10 лет и поженились», - рассказала директор Музея свадьбы, семьи и детства Ольга Морозова.

Великая Отечественная война сжигала деревни, уничтожала города, забирала жизни миллионов. Единственное, что не смогла убить - это любовь. Которая помогала пережить самые страшные годы, соединяя одинокие сердца и измученные души. Например, в Москве, в годы ВОВ, поженились более 170 тысяч пар.

Во время войны в Москве работали 25 ЗАГСов. В том числе и действующий по сей день Таганский ЗАГС. Он расположен в историческом районе Москвы, который сначала назывался Рогожский-Симоново, потом Ждановский, а позже получил название Таганка. С 1941 по 1945 годы здесь расписались более 9 тысяч пар. Никаких церемоний и гостей, разумеется, не было. Только молодожены. Это было что-то очень личное.

В Москве - самый большой в России фонд записей актов гражданского состояния, зарегистрированных с 1926 года. Всего более 27 миллионов записей. Почти половина  уже оцифрованы.

«Сотрудники на руки получают книги, записи о регистрации брака и переносят информацию с бумаг в электронную форму документа. Это зависит от самой записи, иногда запись сохраняется в плохом качестве и время записи занимает дольше, также влияет почерк, качество, бумага. Иногда 5 мин, иногда можно посидеть и 20 над записью», - объяснила начальник мещанского отдела ЗАГС города Москвы Ольга Гучко.

В победном 1945 году в Советском Союзе поженились в полтора раза больше пар, чем в 1941. Когда нужно было поднимать страну из разрухи, полноценно сыграть свадьбу многие не могли. Эта роспись не была формальной. Для каждой новой семьи она ознаменовала победу.

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