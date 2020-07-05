Протестующие в Вашингтоне сожгли флаг США во время речи Трампа в День независимости

Протестующие в Вашингтоне сожгли американский флаг во время речи президента Дональда Трампа в честь Дня независимости. Инцидент произошел недалеко от Белого дома – на площади Black Lives Matter Plaza, которую переименовали по решению мэра города Мюриэла Боузера после инцидента в Миннеаполисе.

На видеозаписи, опубликованной на сайте телеканала WUSA9, протестующие выкрикивают «Америка никогда не была великой». Эта фраза отсылает к известному предвыборному лозунгу Трампа «Сделаем Америку снова великой».

Некоторые присутствующие на площади попытались помешать сожжению флага и тушить его. Между двумя группами едва не возникла стычка, уточнят ТАСС.

В День независимости в американской столице прошел марш независимости, посвященный афроамериканцу Джорджу Флойду. В нем приняли участие несколько сотен человек.

Ранее Трамп предложил ввести наказание за сожжение флага США. Предполагается, что надругательство над национальным символом будет караться годом тюремного заключения.