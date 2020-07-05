Эксперт рассказала о способах слежки соцсетей за пользователями

Любое действие пользователя в Сети можно описать алгоритмами под настройки таргетированной рекламы. После этого, человек начнет получать предложения, удивительным образом отвечающие его запросам.

О принципах работы алгоритма таргетированной рекламы рассказала специалист по продвижению социальных медиа Евгения Кулиш.

«Вслух об этом никто не говорит, но эксперименты показывают, что, например, если вы просмотрели какие-то stories о той или иной косметике, то практически следующим рекламным постом вам подтянется или эта же косметика, или товар конкурирующей фирмы», - рассказала Кулиш в эфире радио Sputnik.

Таков общий алгоритм, который не зависит от желаний блогеров или владельцев магазинов. Впрочем, желающий продвигать свой товар в Сети может выставить достаточно точные настройки рекламы. Все зависит от бюджета.

«Для рекламы в Instagram выставляются определенные настройки через Facebook, они ранжируются в зависимости от бюджета: чем больше денег вы заливаете в показы рекламы, тем более точные настройки можете выставлять. Можно даже выставить настройки таким образом, чтобы, например, эта реклама показывалась парням, которые в отношениях, но при этом в данный момент находятся на расстоянии от любимой девушки. Для цветочного салона с доставкой это совершенно потрясающая настройка», - отмечает эксперт.

По ее словам, этот универсальный алгоритм работает для распространения рекламы во всех социальных сетях и на всех платформах. Стоит только заикнуться, даже в личной переписке по WhatsApp, о необходимости приобретения какой-либо вещи, как ее реклама не заставит себя долго ждать.