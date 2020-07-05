Названы категории граждан, которым вредно мыться холодной водой

Людям, непривычным к закаливанию и имеющим проблемы с сердцем и сосудами, запрещено мыться холодной водой. На такие процедуры организм может отреагировать «очень необычно и серьезно». Об этом рассказала врач-дерматолог Екатерина Мокина.

«Сосуды резко сужаются, а затем резко расширяются. И это даже у здоровых людей», - отметила она в беседе с «АиФ».

Также дерматолог сообщила, что холодная вода не способна полностью очистить кожу от загрязнений, потому что моющие средства работают лучше в тепле. Кроме того, холодная вода хуже смывает шампуни и гели для душа.