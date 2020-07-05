Трамп озвучил свой список великих американцев

Президент США Дональд Трамп озвучил имена американцев, которые, на его взгляд, являются великими представителями нации. Список выдающихся соотечественников глава Белого дома зачитал на митинге, выступая в честь Дня независимости США. В своей речи он напомнил о намерении создать комитет по увековечиванию памяти великих американцев.

Первым среди лучших Трамп назвал президента США и главнокомандующего времен войны за независимость Джорджа Вашингтона. Памятники этого политического деятеля часто подвергались нападкам в ходе протестов за права афроамериканцев. Известно, что в числе прочего, Вашингтон был рабовладельцем.

Не обошел своим вниманием Дональд Трамп и отцов-основателей США. В списке значатся Томас Джефферсон, Джон Адамс и Джеймс Мэдисон, а также Бенджамин Франклин и Александр Гамильтон.

В «пантеоне» великих деятелей нашлось место и женщинам. Ими стали швея Бетси Росс, которая якобы сшила первый в истории флаг США, а также первая леди Долли Мэдисон.

В списке Трампа было еще много имен, среди которых такие известные исторические личности как Авраам Линкольн, Рональд Рейган, Эндрю Джексон и другие.