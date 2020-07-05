Агроном назвала главные полезные свойства борщевика

Борщевик, который считается одним из самых опасных сорняков, имеет несколько полезных свойств. Об этом рассказала агроном Елизавета Тихонова.

Она считает, что это растение можно использовать в качестве удобрения, поскольку оно способно стимулировать рост.

«Многие дачники замачивают листья борщевика в воде. Потом разводят до нужной концентрации и поливают растения. После такого они начинают просто неимоверно быстро расти», - сказала агроном в беседе с радио Sputnik.

Также она сообщила, что после того, как сок борщевика попадает на растение, оно приобретает силу.

При этом агроном напомнила, что этот сок при попадании на кожу человека может провоцировать ожоги - именно поэтому трогать стебель борщевика запрещено. Это растение выживает даже в самых сложных климатических условиях. Он быстро разрастается, и иногда его высота превышает рост человека.