Контракт подписан: на МКС впервые отправятся сразу два космических туриста

В российском представительстве компании Space Adventures сообщили о заключении контрактов с космическими туристами, которые отправятся на орбиту в 2021 году. На борт Международной космической станции (МКС) они будут доставлены российским кораблем «Союз».

«Контракт подписан на 2021 год с двумя будущими членами экипажа», - сообщил РИА Новости представитель компании.

Кандидатов для туристического полета на околоземную орбиту нашли еще в 2019 году. Тогда же «Роскосмос» и Space Adventures подписали между собой контракт на полет двух человек на МКС до конца 2021 года.

Стоит отметить, что впервые на орбиту отправятся сразу два туриста и один профессиональный космонавт. В период с 2001 по 2009 годы, при посредничестве компании, в космос слетали семь туристов, один из них побывал в невесомости дважды. Острые ощущения стоят недешево - за десятисуточный полет туристам предстоит выложить от 20 до 50 миллионов долларов. Официальная стоимость не разглашается.