Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности сесть в тюрьму ради спасения своей страны. Экс-гарант украинской конституции считает многочисленные уголовные дела, возбужденные в его отношении, местью со стороны нынешнего главы государства Владимира Зеленского.

По мнению Порошенко, действующие власти таким образом пытаются расквитаться с ним.

«Он [Зеленский] довольно неопытен. И его команда, к которой принадлежит один человек, находившийся в России все пять лет моего президентства, точно играет негативную роль», - заявил Порошенко в интервью украинской службе BBC.

Порошенко является фигурантом более 20 уголовных дел. Бывшего президента подозревают в коррупции, отмывании и краже денег, военных преступлениях и даже инкриминируют измену родине.