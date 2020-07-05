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В посольстве РФ прокомментировали информацию о застреленном в Австрии россиянине

Ян Брацкий
03:09 05.07.2020
В миссии отметили, что при необходимости, дипломаты займутся проверкой по факту инцидента.
В посольстве РФ прокомментировали информацию о застреленном в Австрии россиянине
© Фото: Embassy of Russia in Vienna, commons.wikimedia.org

Обращения в российское посольство в Австрии в связи с убийством просителя убежища из России не поступали. Об этом сообщили в дипведомтвве РФ в Вене.

Ранее стало известно о трагедии в городе Герасдорф, где, по данным местных СМИ, выстрелом в голову был убит россиянин.

«Обращений не поступало. Будем проверять информацию», - сообщили в посольстве, в ответ на запрос от ТАСС.

В ведомстве добавили, что при необходимости, дипломаты займутся проверкой по факту инцидента.

О погибшем известно не много: это мужчина, ему 43 года. Обстоятельства совершения преступления до сих пор не установлены. Полиции удалось задержать предполагаемого преступника, сейчас его допрашивают.

Австрийские власти сообщили, что он также является гражданином России. Выясняются мотивы совершения преступления. Правоохранительные органы преступили к расследованию убийства. На месте работают криминалисты, которые собирают улики и опрашивают возможных очевидцев. 

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