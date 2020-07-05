В NASA рассказали, с каким именно космическим мусором могла столкнуться орбита МКС

Внеплановая корректировка орбиты МКС была произведена из-за возможного столкновения станции с обломком ступени российской ракеты «Протон».

«Это был обломок ступени российской ракеты SL-12, запущенной в сентябре 1987 года», - сказал РИА Новости представитель NASA.

Корректировка проводилась в пятницу, 3 июля. В Роскосмосе рассказали, что высоту орбиты Международной космической станции увеличили на 900 метров. Всего же за время эксплуатации МКС было выполнено 25 маневров . Последний из них был в 2015 году.

Отметим, что сейчас на станции работают россияне Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.

В субботу, 4 июля, Вагнер опубликовал у себя в Twitter фото самой яркой за последние семь лет кометы.