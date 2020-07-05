Девочка погибла от удара током в фонтане в Волгоградской области

В станице Березовской Волгоградской области в центральном парке произошел трагический несчастный случай. Девятилетняя девочка скончалась от удара током после того, как попыталась достать упавшую в фонтан кепку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Девочка вместе с подругой, без присмотра родителей или других взрослых, играла в парке вблизи фонтана и в процессе уронила в воду головной убор. В попытке достать его девочка зашла в чашу фонтана, где ее начало бить током. Подруга не смогла вытащить ее собственными силами, и на помощь пришли взрослые. Несмотря на попытки окружающих спасти ребенка, девочка погибла на месте.

Инцидент произошел в воскресенье около 17 часов. Соответствующую информацию сообщил СУСК РФ Волгоградской области на своем официальном сайте.

По предварительным данным, вода могла оказаться под напряжением из-за короткого замыкания, возникшего ввиду неполадок с электрооборудованием фонтана, функционирующего на территории парка с 2018 года. Вес подробности произошедшего выясняются.