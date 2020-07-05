Восток и Запад: что стоит за решением Турции превратить Святую Софию в мечеть

На прошедшей неделе Госсовет Турции рассмотрел вопрос об изменении статуса собора Святой Софии и превращении его в мечеть. Храмовый комплекс называют Восьмым чудом света, символом «золотого века» Византийской империи и символом Стамбула. Ежегодно собор посещают около 4 миллионов туристов, желающих прикоснуться к тайнам прошлого, которые видели стены собора более чем за 15 веков своей истории.

По словам историка Ядегара Озена, более тысячи лет Святая София оставалась самым большим православным храмом. Но после покорения Византии Османским войском, собор стала мечетью, рядом с которым возвели минареты.

«Мы должны помнить и знать трагическую историю собора, который на протяжении веков переходил то в руки христиан, то в руки мусульман», - рассказал Ядегар Озен.

В 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка собору Святой Софии был присвоен статус музея. Закрашенные византийские фрески и мозаики очистили от штукатурки и включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Это уникальное явление, чтобы на куполах было одновременно два символа двух мировых религий - крест христианский и полумесяц мусульманский», - пояснил Ядегар Озен.

С музейным статусом собор прожил почти сто лет. Однако в ближайшие дни в его стенах могут снова зазвучать мусульманские молитвы. Превратить Святую Софию из музея в мечеть предложил сам президент Реджеп Тайип Эрдоган. По словам турецкого лидера, им движут только благие намерение, поскольку если собор признают мусульманской святыней, то его можно будет посещать бесплатно. Сейчас билет стоит около 10 долларов.

«Туристы могут бесплатно посещать другие мечети в Турции, например Голубую, или мечеть Султана Ахмета. Так же может быть и с Софией. Если мы признаем ее мусульманской святыней, то плата за вход будет отменена», - объяснил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Однако, что будет с уникальными фресками Девы Марии и Христа, которым около тысячи лет. Неужели их снова закрасят или завесят черными кругам с арабской вязью? Ведь в исламе запрещены изображения людей. В этот четверг Государственный совет - это Верховный суд Турции – совещался на эту сложную тему ровно 17 минут. И разрешил превратить собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Правда, оставив последнее слово за президентом.

Христиане по всему миру негодуют. Армянская апостолькая церковь призывает Турцию не делать поспешных шагов. Соседняя с Турцией Греция восприняла эту новость вообще, как оскорбление.

«Предпринята попытка девальвации ценности и преуменьшение значения этого памятника. Памятник мирового значения, такой как святая София используется для удовлетворения внутренней политической целесообразности. Это настойчивые попытки вернуть реалии XV века в XXI век», - заявила министр культуры Греции Лина Мендони.

Для России Собор Святой Софии также является особенным местом. Если бы княгиня Ольга не отправилась в Константинополь в X веке, не была поражена красотой Софийского собора и не приняла крещения, то, возможно, Русь не обрела бы православную веру. Завершил переход от язычества к православию в нашей стране уже внук Ольги князь Владимир, находясь под впечатлением от рассказов о великолепии византийского собора. Сегодня Русская Православная церковь призывают президента Турции не рубить с плеча.

«Святая София действительно принадлежит всему миру. Принимая решение президент Турции должен учитывать вероятность того, что сегодня Святая София привлекает миллионы посетителей из все стран мира. Они стоят часами, как завороженные перед дивными ликами Христа и Богоматери, неужели они снова окажутся замазаны?», - сказал замглавы отдела внешних церковных связей Московского Патриархата протоиерей Николай Балашов.

Попытки превратить храм Святой Софии в мечеть осудил и Константинопольский патриарх Варфоломей. Он предостерег, что этот шаг может разрушить и без того хрупкий межрелигиозный баланс в мире.

«Превращение Святой Софии в мечеть настроит миллионы христиан по всему миру против ислама. Святая София - сакральное место, где Восток встречается с Западом, может разделить эти два мира в тот самый момент, когда человечество, страдающее от смертельной коронавирусной пандемии, нуждается в единстве и общих ориентирах», - сказал Вселенский патриарх Варфоломей.

В жаркие споры из-за Святой Софии вмешался и Госсекретарь США Майк Помпео. Он призвал власти Турции оставить собор музеем, что продемонстрирует готовность страны уважать религиозные традиции.

«Это продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией и многоликую историю турецкого государства. Необходимо, чтобы все имели доступ в собор», заявил Помпео.

В ответ на призывы Вашингтона, Анкара заявила, что вопрос по Святой Софии является внутренним делом Турции.

«Теперь они говорят: “Не превращайте собор Святой Софии в мечеть”. Вы правите Турцией или мы? У Турции есть свои институты власти. Если такой шаг должен быть сделан, учреждения, которые имеют полномочия для этого, определены. Есть парламент», - заявил Эрдоган.

Впервые президент Турции заговорил об изменении статуса собора год назад, после того, как Трамп официально объявил Иерусалим столицей Израиля. Тогда турецкий лидер осудил решение главы Белого Дома и заявил, что тот перешел красную черту, оскорбив весь мусульманский мир.

Реджеп Тайип Эрдоган намеренно открыто бросает вызов Вашингтону. Он отлично понимает, что превращение Софии в мечеть может спровоцировать напряжение.

«США пора дать понять - в своей стране мы имеем право делать все. Думаю, скоро можно будет говорить о том, что Турция просто выйдет из НАТО. Сколько еще терпеть их “переделы территорий”. Вспомните хотя бы, что произошло с Иерусалимом. США вдруг объявили его столицей Израиля. Какое вообще право имеют западные политики осуждать нас за то, что мы делаем в своей стране?!», - сказал политолог Сердар Ускуплу.

Реджеп Тайип Эрдоган готов демонстрировать не только США, но и европейским партнерам, что Турция больше не мечтает стать членом Евросоюза и готова идти своим путем.

«Турция более 50 лет ждала в “предбаннике” Евросоюза, чтобы попасть в Евросоюз. Но Турцию не приняли. Если бы в свое время Турцию бы приняли в Евросоюз, то этот вопрос решился намного проще. А тут возникает резонный вопрос: раз вы нас к себе не принимаете, тогда не вмешиваетесь в наши внутренние дела», - объяснил руководитель Центра Информационных Инициатив Фуад Маликоглу Аббасов.

Многие уверены, что помимо геополитики, турецкий лидер заговорил о превращении Святой Софии в мечеть, чтобы поднять свой рейтинг накануне возможных досрочных парламентских выборов. Ведь опросы показали, что две трети жителей Турции хотели бы, чтобы в соборе читали Коран и проводили намаз.

«Это место должно снова стать мечетью, сюда должны приходить люди, видеть эту красоту и молиться.», - считает житель Стамбула Хусейн Куюжу.

Президент Турции всегда подчеркивает, что является истинным мусульманином, потому за него традиционно голосуют религиозные семьи, мечтающие о сильной и независимой Турции. И эту мечту Эрдоган готов им подарить.

«В данном случае Эрдоган, безусловно, человек, который играет на национальном чувстве турецкого народа и стремится возродить национальные обычаи и традиции, и связывает это именно с исламом, с религией. Со стремлением возродить, как бы, Турецкую империю, по крайней мере контроль над теми территориями, которые входили в Османскую империю. И, таким образом, возродить былое величие Турции», - пояснил руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы Роман Лункин.

Чем ответит христианский мир, Евросоюз и США на ход турецкого политика? Решится ли Запад на открытый конфликт с Анкарой из-за христианской реликвии? И если Святая София все-таки станет мечетью, то первый намаз может состояться уже 15 июля – в день годовщины попытки государственного переворота 2016 года, за которым, по мнению Эрдогана, стоял как раз Вашингтон.