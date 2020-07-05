Террористы обстреляли населенные пункты в Латакии и Идлибе

Боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»* обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Латакия и Алеппо.

«Зафиксировано три обстрела населенного пункта Эль-Аси, один обстрел населенного пункта Бшарфа в провинции Латакия», - заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике, контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге.

Второй обстрел террористов пришелся на населенный пункт Бала, третий - на населенный пункт Урум-эс-Сугра в провинции Алеппо.

Контр-адмирал рассказал, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Ракка. Также силы армейской авиации провели воздушное патрулирование.

Также Щербицкий сообщил, что в Сирии продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

Ранее сообщалось, что в июне этого года обстреляли населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб и Хама. Также неизвестными была предпринята попытка воспрепятствования движению российского патруля военной полиции.

«Джебхат ан-Нусра»* - запрещенная на территории РФ террористическая организация