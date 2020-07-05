Вынудила пандемия: звезда «Особенностей национальной охоты» стал торговать хачапури

Из-за пандемии коронавируса актер Вилле Хаапасало, известный по ролям в фильмах «Особенности национальной охоты» и «Любовь в большом городе», потерял работу. Как пишет «Комсомольская правда», все съемки или постановки с его участием были либо перенесены, либо отменены.

Теперь Хаапасало продает хачапури на главной площади финского села Пуумала. Как рассказал актер, это блюдо грузинской кухни пользуется популярностью среди местных жителей.

«Это еда, в которой есть все, что нужно человеку: сытность, вкус, тепло и калории», - отметил артист.

Хаапасало рассказал, что его бизнес процветает. У пекарни ежедневно выстраиваются очереди из желающих отведать «звездный» хачапури. Цена одной порции, как рассказал артист, составляет 12 евро (примерно 950 рублей).

Однако ради заработка актеру приходится трудиться: рано вставать, печь, отвозить товар в пекарню и продавать. Но, несмотря на это, Хаапасало доволен и не жалуется на жизнь.