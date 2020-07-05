Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Партия премьер-министра Хорватии лидирует на выборах по данным exit poll

Виктория Ивашечкина
21:30 05.07.2020
Всего в выборах участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата.
Партия премьер-министра Хорватии лидирует на выборах по данным exit poll
© Фото: Marina Horvatimage, BROKER.com, Globallookpress

Правящее Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьера страны Андрея Пленковича лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщают результаты exit poll.

По последним данным, ХДС получает 61 мандат, «Перезагрузка» во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, - 44 мандата, а «Отечественное движение» бизнесмена Мирослава Шкоро - 16 мандатов, за ними расположились остальные блоки и партии.

Всего в выборах в хорватский парламент участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата.

Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом.
При этом правящая партия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича довольна предварительными результатами состоявшихся выборов в парламент страны. Об этом сообщил заместитель председателя партии Томо Медвед.

«Благодарим всех, кто выбрал ХДС в качестве опции, которая проявила и доказала себя в управлении государством, и которая готова к принятию дальнейших решений», - отметил Медвед.

Ранее сообщалось, что глава Сербии Александр Вучич объявил о победе правящей Сербской прогрессивной партии на прошедших в июне выборах в состав государственного парламента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.07.2020, 18:04
Из-под завалов ТЦ в Кировской области извлекли тела трех человек
Дата05.07.2020, 21:46
«Тропа выживания»: лучшие кадры второго этапа Всеармейского конкурса «Морской десант-2020»
Дата03.07.2020, 13:20
Московский ЦСКА стал чемпионом России по хоккею сезона 2019/20
Дата30.06.2020, 12:23
На совещании в Минобороны обсудили процесс создания военного спутника «Пион-НКС»
Дата30.06.2020, 14:10
Путин: Россия не допустит лжи и фальсификации в отношении подвига советского народа
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:18 В стране и мире
Актер из «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
15:01 В стране и мире
Видео
Орейро опубликовала первое видео с русскими субтитрами
14:48 В стране и мире
Ученые назвали продукт, способный замедлить старение
13:11 В стране и мире
Видео
Очевидица рассказала, как ураган уничтожил палаточный лагерь в Красноярском крае
11:53 В стране и мире
Обнародованы результаты экспертизы по делу о ДТП с участием Ефремова
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Видео
Капот всмятку: опубликованы уникальные кадры краш-теста автомобиля Aurus
Видео
Орейро опубликовала первое видео с русскими субтитрами
Ученые назвали продукт, способный замедлить старение
Опасные для людей гусеницы шелкопряда появились в национальном парке «Куршская коса»
Фадеев рассказал, как сбросил более ста килограммов
«Картошка-мутант» шокировала вернувшуюся с карантина жительницу Франции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.