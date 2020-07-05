Партия премьер-министра Хорватии лидирует на выборах по данным exit poll
Правящее Хорватское демократическое содружество (ХДС) премьера страны Андрея Пленковича лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщают результаты exit poll.
По последним данным, ХДС получает 61 мандат, «Перезагрузка» во главе с Социал-демократической партией, близкой президенту Зорану Милановичу, - 44 мандата, а «Отечественное движение» бизнесмена Мирослава Шкоро - 16 мандатов, за ними расположились остальные блоки и партии.
Всего в выборах в хорватский парламент участвовали 192 политических блока, партии и независимых кандидата.
Избирком зарегистрировал 3,85 миллиона избирателей, которые голосовали на почти 7 тысячах избирательных участках в стране и за рубежом.
При этом правящая партия премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича довольна предварительными результатами состоявшихся выборов в парламент страны. Об этом сообщил заместитель председателя партии Томо Медвед.
«Благодарим всех, кто выбрал ХДС в качестве опции, которая проявила и доказала себя в управлении государством, и которая готова к принятию дальнейших решений», - отметил Медвед.
Ранее сообщалось, что глава Сербии Александр Вучич объявил о победе правящей Сербской прогрессивной партии на прошедших в июне выборах в состав государственного парламента.