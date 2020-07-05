На Украине при помощи Германии разрабатывают проект закрытия шахт

Министерство энергетики Украины занимается разработкой проекта по закрытию шахт в небольших городах по опыту Германии.

«У нас почти 65 моногородов, в которых только шахта является тем предприятием, на котором могут работать люди. И, как правило, это один работающий человек, кормит всю семью», - отметила и.о. министра энергетики Украины Ольга Буславец.

Для реализации проекта, пояснила она, Киев на постоянной основе консультируется с руководством ФРГ.

«У меня были переговоры с послом Германии на Украине относительно помощи по проведению комплексной работы в рамках пилотного проекта с опытом Германии по закрытию шахт в моногородах», - объяснила и.о. министра энергетики страны в интервью для «Радио Свобода».

Проект, по ее словам, будет реализован для обеспечения работой тех людей, которые проживают в таких моногородах. Перечень городов будет определен специальной рабочей группой.

Ранее министерство энергетики страны представило концепцию зеленой энергетической трансформации страны до 2050 года, которой предусмотрено «закрытие убыточных государственных шахт».