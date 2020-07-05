Одного из обвиняемых полицейских по делу об убийстве Джорджа Флойда освободили под залог

Один из бывших сотрудников правоохранительных органов, проходящих по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе, Ту Тао, освобожден под залог в $750 тысяч.

Полицейского обвинили в пособничестве и подстрекательстве к убийству афроамериканца, передает Fox 9.

Залог также внесли за экс-офицеров Томаса Лейна и Дж. Александра Куэнга, проходящих по аналогичным обвинениям.

Обвиняемый непосредственно в убийстве Дерек Шовин остается под стражей.

Напомним, трагедия произошла 25 мая в городе Миннеаполис. В ходе задержания один из полицейских прижал шею 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда к асфальту, в результате чего он задохнулся.

На данный момент в нескольких городах Соединенных Штатов продолжаются массовые беспорядки и столкновения с местной полицией.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп на фоне продолжающихся беспорядков подписал указ о реформе американской полиции. Американский лидер подчеркнул, что правоохранительные органы страны будут действовать по самым высоким стандартам в мире.