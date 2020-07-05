Причиной ДТП с участием трех машин в Москве мог стать приступ астмы у водителя

Причиной аварии с участием трех машин на проспекте Мира в Москве мог стать приступ астмы у водителя, наехавшего на стоявшие автомобили. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

«Предварительная причина ДТП на проспекте Мира: у водителя Toyota случился приступ астмы, вследствие чего он потерял сознание и наехал на стоявшие транспортные средства», - говорится в соцсетях департамента.

Ранее сообщалось, что на проспекте Мира в Москве столкнулись три машины, движение по дублеру в сторону центра было полностью перекрыто. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали несколько человек. На месте работают МЧС и бригады скорой помощи.