Коронавирус, протесты и международный скандал: как демократы пытаются повлиять на рейтинг Трампа

В американском Сиэтле (штат Вашингтон) полиция ликвидировала «автономную зону», провозглашенную несколько недель назад. После трех недель анархии в перестрелке между местными бандитами пострадали два темнокожих ребенка, один из которых погиб. После этого в город вернулась власть, и лагерь протестующих, и им сочувствующих разогнали силой.



Но насилие - не единственная проблема США на фоне протестов. Так называемые автономные зоны - лучший рассадник для коронавируса. На минувшей неделе в стране был поставлен очередной мировой антирекорд - 55 тысяч выявленных случаев инфицирования за сутки. Главный инфекционист США Энтони Фаучи предупредил, что в скором времени темпы заражения могут вырасти вдвое. И в этом не последнюю роль играют именно массовые протесты.

«Посмотрите на все эти видео с митингов. Люди часто собираются без масок, они постоянно находятся в толпе, они игнорируют принципы борьбы с пандемией. Если мы ничего не изменим, я не удивлюсь, если в скором времени мы увидим и 100 тысяч заражений в сутки», заявил Фаучи.

Тем не менее власти демократических штатов потакают протестующим и даже создают для них все условия. В лагере на Манхэттене - бесплатная еда, своя станция для зарядки телефонов и камер. Есть даже специальные волонтеры, которые следят за тем, чтобы журналисты, полиция и государственные сотрудники не могли пройти незамеченными на территорию и не докучали митингующим.

Палаточный лагерь стоит у здания мэрии Нью-Йорка почти две недели. Протестующие требуют урезать финансирование полиции. Люди живут здесь по несколько дней. Маски никто каждые три часа не меняет. Ни о какой эпидемиологической безопасности речи здесь не идет.



Губернатор-демократ Нью-Йорка Эндрю Куомо ввел двухнедельный карантин для прибывающих из 16 наиболее пострадавших от коронавируса штатов. Но если сравнить карту реальных заражений со списком губернатора, то становится понятно, что у них мало общего. На самом деле большинство территорий, гостям из которых не рады в демократическом Нью-Йорке, это близлежащие республиканские штаты.

Демократы обвиняют Трампа в неспособности совладать с эпидемией и обвиняют его в постоянно растущем количестве заболевших. Особенно Трампу предъявляются претензии за то, что он сам не носит маску, чем подает плохой пример. Дошло до того, что маски стали своего рода системой опознавания «свой – чужой». Противники Трампа в масках, сторонники – без индивидуальных средств защиты.



В ответ на критику Трамп говорит, что гораздо важнее не собираться толпами. При этом он уточняет, что ничего не имеет против масок, которые смотрятся стильно - в духе героев вестерна.

«В большинстве мест достаточно соблюдать социальную дистанцию, но вообще я поддерживаю маски. Если вокруг меня были бы люди, если бы они подошли хоть на три метра - я бы, конечно, надел маску. Но, понимаете, обычно я в толпе не нахожусь. А тех, кто меня окружает, регулярно проверяют на вирус. Я, вообще-то, носил маску. И мне понравилось как я выгляжу. Это была черная маска, и я подумал: “а смотрится неплохо, я похож на Одинокого рейнджера”», - заявил Трамп.

Демократы спешат, поскольку ни коронавирус, ни обвинения в расизме до сих пор не смогли значительно повлиять на рейтинг Трампа. При этом президентские выборы все ближе. Остается последний шанс - очередная история про «руку Кремля». Якобы русские спецслужбы платили талибам за убийства американских военных в Афганистане. Назвали даже имя связного - Рахмат Азизи. Якобы он передавал задания и деньги. Вся эта громкая история всплыла именно сейчас не случайно, поскольку вторым действующим лицо этого шпионского детектива является Дональд Трамп. Президенту якобы не раз докладывали о сговоре России и «Талибана» *. Однако он не реагировал, откладывал принятие решения и занимал в отношении РФ примирительную позицию вместо того, чтобы реагировать жестко.

«Президент США — наш главнокомандующий. Он должен уметь принимать решения, которые непосредственно влияют на безопасность нашей страны. Чтобы это сделать, он должен обладать информацией. То, что он проигнорировал такую важную информацию во время одного из брифингов — это нарушение должностных обязанностей. Мы должны наложить санкции на Россию, мы должны сделать это прямо сейчас, - заявила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Пентагон, ЦРУ и Белый дом эту информацию опровергли и даже предупредили, что фейковая информация по столь тонкому вопросу может быть опасной. И следовательно ее авторы могут быть привлечены к ответственности.

«Когда СМИ публикуют такое, это разбивает мне сердце, потому что такие действия ставят под угрозу жизни сотрудников нашей разведки и военных. Это опасно и незаконно. Я надеюсь, что мы найдем виновных и они понесут наказание», предупредил госсекретарь США Майк Помпео.

Сам Трамп на громкий международный скандал как будто не обращает внимания. Он занят тем, что решает отметить День Независимости у знаменитой горы Рашмор. Но и тут не обошлось без политического противостояния: у подножья горы собрались лагерь сторонников Трампа и его противники. Последние пытались даже перекрыть дорогу президентскому кортежу, но президент эффектно прилетел на вертолете. Праздник организовали с размахом: торжества, флаги и грандиозный салют. Из-за угрозы пожаров, фейерверков в этом месте не было около 10 лет.



В погоне за политическими очками демократы, кажется, готовы эксплуатировать любую тему. Ни безопасность на улицах США, ни здоровье избирателей, ни международные отношения - для них, похоже, больше не ценность. В преддверии выборов - все средства хороши.

*«Талибан» - радикальное исламистское движение, запрещенное на территории РФ