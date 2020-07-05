ВОЗ: число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 11 миллионов

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных случаев коронавируса в мире за сутки увеличилось более чем на 203 тысячи и превысило 11 миллионов.

Всего за время пандемии скончались более 528 тысяч пациентов с COVID-19.

За последние 24 часа было зарегистрировано 203 836 случаев заражения коронавирусом, умерли 5 195 пациентов. Общее число выявленных случаев заболевания в мире составляет 11 125 245, число летальных исходов - 528 204.

По информации ВОЗ, больше всего случаев заражения приходится на Северную и Южную Америку - 5 697 954 и Европе - 2 774 221.

Ранее в ВОЗ сообщили о новой вспышке COVID-19 в Европе. По мнению директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, системы здравоохранения могут не выдержать увеличения пациентов с COVID-19.