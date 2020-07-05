«Я убит подо Ржевом, в безымянном болоте»: как Ржевский мемориал восстановил историческую справедливость

Ржевский мемориал советскому солдату стал одним из самых больших памятников России. При этом кажется, что грандиозный 25-метровый бронзовый воин на невесомых журавлиных крыльях словно уносится в вечность.

На открытие мемориального комплекса подо Ржевом приехали Владимир Путин и Александр Лукашенко. Президенты тепло поприветствовали друг друга, а затем вместе подошли к ветеранам.

«Еще не так давно в официальной истории о боях подо Ржевом не принято было много говорить. Мало, скупо рассказывали о тех событиях и сами участники – слишком тяжело было вспоминать страшную так называемую ржевскую мясорубку. Ожесточенные, изнуряющие, отчаянные сражения шли в этих местах долгие месяцы. Борьба велась за каждую рощу, пригорок, за каждый метр земли. Невозможно без боли думать о тех потерях, которые понесла здесь Красная армия», - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что значение затяжной кровопролитной битвы в победе советского народа над нацизмом огромно. Бои подо Ржевом показали, что невозможно вновь развернуть наступление на Москву, невозможно сломить, покорить людей, вставших на защиту своей Родины, добавил российский президент.

Ржевский мемориал Советскому солдату хорошо видно за многие километры. Деньги на памятник собирали всем миром: 150 миллионов рублей перевел человек, пожелавший остаться неизвестным. Другие благотворители вместо своих данных указывали имена и фамилии родственников, погибших в Ржевской битве.

В это сложно поверить, но до сих пор все самые известные памятники Советскому солдату находились за границей. Ржевский мемориал - первый в новейшей истории России, который установлен в нашей стране. Его сравнивают с аналогичным сооружением в Трептов-парке в Берлине и знаменитым «Алешей» в болгарском Пловдиве.

Поражает кажущаяся воздушность памятника, при том, что высотой он примерно с 12-этажный дом и сделан из 80 тонн чистой бронзы. Он держится на небольшом каркасе - на одном крыле воспаряющего к небу журавля.

«Я думаю, что это будет одно из лучших мемориальных произведений на территории бывшего Советского Союза. С одной стороны монументально, а с другой стороны, воздушно», - сказал Владимир Путин.

По словам скульптора Ржевского мемориала Андрея Коробцова, ему хотелось изобразить дух советского солдата, воспарившего над полем боя.

«Ну а дальше уже говорит, наверное, символика. То есть вот эти журавли, как символ павшего солдата - такой укоренившийся в голове образ, наверное, с самого детства, у меня, по крайней мере, был», - пояснил скульптор.

Ржев называли «воротами к Москве». Именно здесь нацистская армия рассчитывала восстановить силы и снова перейти в наступление. Город был оккупирован почти полтора года. За это время фашисты истребили почти все местное население. Ветераны вспоминали, что оружия не хватало, в атаку приходилось идти с голыми руками. Каждый день сотни солдат гибли в ржевских болотах.

«Хлебнули горюшка. Трагедия в том, что когда мы выходили, нас обнаружили немцы и открыли минометный огонь. Много товарищей осталось в этих болотах. Они навсегда остались! Поэтому этот памятник - это памятник им, которых нельзя забывать», - рассказала участница Ржевской битвы Мария Сидорова.

Председатель Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимир Медицинский сказал, что именно подо Ржевом и была заложена основа побед Красной армии под Сталинградом.

«И здесь была заложена основа коренного перелома в войне - Курской битвы. Ибо войска, которые ушли со Ржева, они были не боеспособны. Дивизия “Великая Германия” на каком-то этапе в сентябре 1942 года отказалась идти в наступление. Такого не было в истории вермахта!», - сказал Мединский.

С просьбой увековечить память тех, кто не щадя своей жизни сражался с врагом, попросили ветераны. Один из них – Иван Кладкевич, который в 1943 году командовал пулеметным расчетом, приехав подо Ржев прямиком из училища. В ржевской земле покоятся многие его боевые товарищи.

«Одна из мин разорвалась, и двоих моих мальчишек убила наповал! А мне перебила ноги! Орден Красной Звезды, который есть у меня на груди, я получил за Ржев. Так что капля крови осталась где-то недалеко ото Ржева, на этой земле», - сказал Иван Кладкевич.

Этот мемориал восстановил историческую справедливость. Слишком долго Ржевскую битву незаслуженно обходили в учебниках истории, называли исключительно боями местного значения. В поисках справедливости к Владимиру Путину уже после церемонии открытия обратился ветеран Иван Овинников. Он передал президенту РФ папку с наградными листами своих погибших братьев, которые служили в одном артиллерийском расчете. Они до последнего вели бой, но один был удостоен Звезды Героя Советского Союза, а второй - Ордена Отечественной войны I степени. Ветеран попросил президента это исправить.

«Как такое может быть с этими наградами. Даже если остановиться на Николае, младшем брате, - он совершил подвиг раньше, чем Сергей. Остался один, его расчет погиб на Курской дуге. Многие высокие чины не соглашались с тем, что наградили Орденом Отечественной войны», - объяснил участник Великой Отечественной войны Иван Овинников.

В память о героях Ржевской битвы Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в акции «Сад памяти». На территории мемориального комплекса президенты посадили ели. Очень скоро на месте ожесточенных боев по всей стране появятся 27 миллионов деревьев - по числу каждого из погибших в войне советских граждан.

«В этой нечеловеческой, жестокой реальности бывают рубежи, противостояние на которых оплачено неимоверной ценой. Ржев – именно такое место, потому что за ним была столица нашей Родины и вся наша великая страна. Здесь горела земля, плавился камень и крошилась броня, но не сдавался советский солдат: шел в рукопашную в жесткой схватке с врагом, когда заканчивались патроны, истекал кровью на снегу в лютый мороз, умирал, но стоял насмерть», - сказал Александр Лукашенко.

Испещренные мелким шрифтом изломанные стены у входа в мемориал - огромная книга памяти, в которой перечислены документально подтвержденные имена павших бойцов подо Ржевом. Вернуть их из забвения - миссия поисковых отрядов, которые сражаются со временем.

Президентам двух стран проводят экскурсию по открывшемуся рядом с мемориалом филиалу музея Победы. Оружие и боеприпасы, а также личные вещи солдат - все находки поисковиков.

«Это датские сардины, голландские консервы. По вот этим артефактам мы можем судить о том, кто кормил гитлеровских солдат, кто их снаряжал в бой. Кто давал им боеприпасы, оружие - что стреляло в наших солдат», - сказал Владимир Путин.

Руководитель департамента поисковой и конструкторской работы Российского военно-исторического общества Сергей Баринов показал городской лес, расположенный всего в нескольких километрах от центра Ржева. Только этой весной при осмотре местности здесь были найдены останки 50 советских солдат. Если удастся установить имена хотя бы нескольких из низ, - это будет большой удачей.

«Тяжело найти солдата с медальоном и, главное, его прочитать, но еще сложнее найти родственников погибшего. Этим сейчас ребята занимаются, непосредственно ищут родственников», - пояснил Баринов.

Время не властно над подвигом героев Ржева. И теперь, сколько бы лет не прошло, каждый проезжающий мимо этого мемориала, будет вспоминать о героизме солдат, которые шли в атаку и жертвовали собой ради жизни будущих поколений.