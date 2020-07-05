Гидрометцентр рассказал об аномальной жаре в некоторых регионах России

В Гидрометцентре заявили, что жаркая погода и температура выше плюс 40 градусов ожидается в ближайшие дни в нескольких регионах России.

В воскресенье, 5 июля, в Белгородской области, по словам синоптиков, будет до 35-37 градусов тепла, а в Воронежской - до 40 градусов. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.

Жаркую погоду обещают в последний день недели в Тамбовской области - до 36 градусов. В Адыгее, Краснодарском и Ставропольском краях столбики термометров в воскресенье поднимутся до 39-40 градусов.

На понедельник, 6 июля, сильную жару синоптики прогнозируют в Волгоградской области. Там температура может достигать 40-42 градуса тепла. В Кабардино-Балкарии и Северной Осетии - до 38 градусов.

В ближайшие два дня аномальная жара и температура до плюс 40 градусов придет в Саратовскую область. Жара ждет и жителей Ростовской (температура 40-41 градус) и Астраханской (40-42 градуса) областей.

Также Гидрометцентр предупредил о том, что сильные ливни надвигаются на Мурманскую, Архангельскую, Ленинградскую, Псковскую, Новгородскую области и Карелию. В Краснодарском крае и Хакасии они будут сопровождаться сильным ветром и крупным градом.

Ранее сообщалось, что по информации Гидрометцентра, в Москве в воскресенье, понедельник и вторник ожидаются локальные небольшие дожди. Сильных ливней на следующей неделе не прогнозируют.