Три машины попали в ДТП на проспекте Мира в Москве

Авария с тремя машинами произошла на проспекте Мира в Москве. На данный момент движение по дублеру в сторону центра полностью перекрыто.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

«На проспекте Мира, 97 тоже ДТП с тремя машинами. По предварительной информации, есть пострадавшие и заблокированные... Полностью перекрыто движение по дублеру в сторону центра», - говорится в официальном заявлении.

На место ДТП направлен дорожный патруль. Уже работают бригады скорой помощи, ГИБДД и МЧС. По предварительной версии, есть пострадавшие.