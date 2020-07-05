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Три машины попали в ДТП на проспекте Мира в Москве

Виктория Ивашечкина
19:22 05.07.2020
Движение по дублеру в сторону центра полностью перекрыто.
© Видео: Москва, Вконтакте © Фото: Наталья Селиверстова РИА Новости

Авария с тремя машинами произошла на проспекте Мира в Москве. На данный момент движение по дублеру в сторону центра полностью перекрыто.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. 

«На проспекте Мира, 97 тоже ДТП с тремя машинами. По предварительной информации, есть пострадавшие и заблокированные... Полностью перекрыто движение по дублеру в сторону центра», - говорится в официальном заявлении.

На место ДТП направлен дорожный патруль. Уже работают бригады скорой помощи, ГИБДД и МЧС. По предварительной версии, есть пострадавшие.

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