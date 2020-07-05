Историческое решение: как проходило голосование по поправкам в Конституцию РФ

На прошедшей неделе прошло голосование по правкам в Конституцию РФ. Свой выбор сделали 70 миллионов россиян. Две трети от всех, кто имеет право голоса, пришли на избирательные участки. Цифры, озвученные ЦИК, в Кремле назвали триумфом.

«“Да” ответили 57 747 288 граждан Российской Федерации. Что составляет 77,92 % от общего числа граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании», - сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Для сравнения, когда по Конституции голосовали в 1993 году, явка тогда была намного меньше – 58 миллионов, из которых «за» высказались чуть больше половины граждан – 54%. Нынешние результаты голосования говорят о том, насколько поправки важны для россиян, а также о высоком рейтинге доверия к президенту и его реформам.

«Я хотел бы обратиться со словами благодарности к гражданам России. Хочу сказать: “Спасибо вам большое за поддержку и доверие”. Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в основной закон страны. Здесь у нас и совершенствование политической системы и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, и наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения», - сказал Владимир Путин.

Глава государства поблагодарил и тех, кто голосовал против. Их мнение власти знать важно, ведь это своего рода индикатор, который показывает проблемы, которых в стране хватает.

«Понимаю и тех наших граждан, кто проголосовал против. У нас еще много нерешенных проблем, это правда. Люди часто сталкиваются с несправедливостью, с черствостью, с безразличием. жизнь показывает, что мы часто не дорабатываем, а должны действовать быстрее, точнее, организованнее и эффективнее. Вместе с тем, результаты всероссийского голосования показывают, что подавляющее большинство граждан России верят, что мы можем работать лучше», - сказал президент РФ.

Во Владивостоке и в Калининграде, на Камчатке и в Крыму люди рассказали, что самый популярный пакет поправок – социальный. Повышение пенсий, минимального размера оплаты труда, материнского капитала, дополнительные выплаты для семей с детьми – все это теперь будет прописано в Конституции.

В разных уголках страны говорили и о других поправках – тех, что связаны с чувством национального единства и гордости, о незыблемости наших границ.

На Курилах, учитывая все многолетние претензии Японии на острова, слова о нерушимости наших границ, звучат особенно остро. Местные жители выбили на каменной плите слова из 67 статьи поправок: «Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются». По сути они поставили первый памятник обновленной Конституции.

Высокая явка на голосовании объясняется еще и тем, что Россия выдержала удар пандемии коронавируса. Ситуация была сложной, и все из нее выходили по-разному. У нас помогали врачам, безработным, семьям с детьми. Социальные реформы, которые теперь прописаны в обновленной Конституции, пришлись как нельзя кстати.

«Поправка, касающаяся именно здравоохранения. Она крайне важна. И второе - государство выделяет огромные средства на развитие медицины. И я считаю, что не надо останавливаться - надо двигаться дальше», - сказал главврач московской больницы № 67 им. Ворохобова Андрей Шкода.

Возможность сделать свой выбор была у каждого жителя страны. Члены избирательных комиссий и волонтеры добирались до самых отдаленных уголков России. Проголосовать могли даже те, кто находится в море. Проголосовали жители Донбасса, российские паспорта. Люди не жалели своего времени, ехали к избирательным участкам в Ростовскую область.

В некоторых регионах явка била все рекорды: Чечня – 95%, Тыва - 92%, Башкирия и Дагестан – почти 91%, Крым – 90%.

Из-за пандемии коронавируса впервые в истории современной России можно было голосовать не один день, а в течение всей недели. Время сделать свой выбор было у каждого.

К тому, кто не мог прийти на избирательный участок, члены ЦИК приходили сами. Нужно было только заранее сообщить о намерении проголосовать на дому. Жители Москвы и Нижегородской области смогли сделать свой выбор онлайн. Электронным голосованием воспользовались почти 2 миллиона человек.

«Голосование организовано для людей, очень удобно. Людям удобно прийти, либо сделать это электронно, либо прийти на участок в течение нескольких дней», - рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Для ЦИК прошедшая неделя выдалась непростой. Голосованию пытались помешать, и не раз. Только за один день на сайт ЦИКа было совершено несколько тысяч хакерских атак. Немало было и информационных вбросов, фейков. Одно из фейковых видео сняли сотрудники организации «Голос», однако они не стали выкладывать в сеть кадры, на которых хорошо видно, как после съемки активисты разбирают сделанный ими же бутафорский избирательный участок.

«Я думаю, что всех этих провокаторов мы потом внесем в свой черный файл, больше у них не будет такой возможности. Это мы имеем право, и не будем аккредитацию давать именно на этом основании», - заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.

В целом нарушений зафиксировано было немного. Несколько случаев, когда человек проголосовал дважды – эти результаты тут же аннулировали. В московском районе Раменки был вброс бюллетеней, в Казани и Саратове - нарушения при подсчете голосов, в Бурятии избиратель проголосовал за своего брата. Вот, собственно, и все. Голосование прошло максимально открыто, о чем свидетельствует и огромное количество наблюдателей - свыше 526 тысяч. От зарубежных наблюдателей также не поступило ни одной претензии.

«Демократически проходят эти выборы. Вопросов нет. Во всем порядок. Все нормы и требования соблюдены», - заявил наблюдатель от Германии Гуннар Линдеман.

По словам депутата Европарламента от Франции Тьерри Мариани, голосование стало очень позитивным событием для страны. Тот факт, что у народа спросили его мнение, очень важен, отметила Мариани.

После объявления официальных результатов голосования, Владимир Путин встретился с рабочей группой – людьми, которые все это время работали над поправками. Глава государства поблагодарил их за проделанную работу.

«Люди сердцем почувствовали, что-то, что было предложено и самими гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента, что это востребовано и нужно стране», - сказал Путин.

Российский президент добавил, что люди своим решение определили четкие приоритеты, которыми должны руководствоваться в своей работе представители на всех уровнях власти.