Нетаньяху назвал ситуацию по коронавирусу в Израиле экстренной

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании камбина заявил, страна находится в «экстренной ситуации» в связи с коронавирусом. По словам политика, правительство может ввести дополнительные ограничений.



«Мы в центре возобновившейся атаки коронавируса, очень сильной атаки, которая увеличивается и распространяется по всему миру и также здесь», — сообщил Нетаньяху.

По его словам, новая волна заболевания бросает вызов системе здравоохранения Израиля.

Премьер Израиля отметил, что нельзя продолжать законодательную работу в кнессете так, «как будто все нормально».

В Израиле в конце этой недели зафиксировали резкий рост заболеваемости коронавирусом. Число ежедневно выявляемых новых случав за семь дней выросло вдвое и превысило тысячу.

Ранее сообщалось, что во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили о новой вспышке COVID-19 в Европе. По словам директора Европейского регионального бюро Организации, Ханса Клюге, системы здравоохранения могут не выдержать увеличения пациентов с COVID-19.