Из-под завалов ТЦ в Кировской области извлекли тела трех человек

В Кировской области в городе Зуевка извлекли тела тех погибших из-под завалов обрушившегося при строительстве торгового центра. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС РФ.

«Извлечены тела трех погибших. Ранее был извлечен один пострадавший. По словам руководителя строительного объекта, больше никого там быть не должно. Тем не менее, аварийно-спасательные работы продолжаются», - приводит РИА Новости слова сообщения.

В воскресенье, 5 июля, в городе Зуевке произошло обрушение конструкций перекрытий в строящемся торговом центре. Сообщалось, что есть погибшие и раненные. СУ СК РФ по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту гибели людей на строительном объекте.