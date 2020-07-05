На трасе М4 «Дон» загорелся рейсовый автобус: видео

В воскресенье вечером, 5 июня, на трассе М4 «Дон» в районе Домодедово произошло возгорание рейсового автобуса. Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых можно разглядеть черный дым, который столбом поднимается в небо, а также открытое пламя сзади автобуса.

«Возгорание произошло на 306 километре трассы, при движении в область. Рейсовый автобус «Москва-Хасавюрт»», - сообщили «Звезде в экстренных службах.

По предварительной информации, в салоне автобуса находились 15 человек. Все они успели эвакуироваться. На данные момент экстренные службы ликвидируют возгорание.