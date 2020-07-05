Тепловизоры и тотальная дезинфекция: как отдыхают россияне в Крыму во время ограничений из-за коронавируса

Еще месяц назад отдых даже на российском юге казался настоящей сказкой. Не говоря уже про зарубежные курорты: бушующая пандемия коронавирусной инфекции изменила и перечеркнула планы многих заядлых туристов.

Однако уже с июня некоторые регионы нашей страны начали потихоньку снимать ограничения. Это коснулось и юга. В частности, с 15 июня крымский пункт контроля, на котором раньше отсеивали приезжих из других регионов, был упразднен, а трасса «Таврида» стала свободна для передвижений. Кроме того, была отменена обязательная обсервация.

Тысячи россиян приняли решение провести свой отпуск именно в Крыму. Однако в этом году отдых будет со своей спецификой и своими правилами, которых все еще нужно строго соблюдать, чтобы не оказаться в «лапах» коварного коронавируса.

Первыми гостей полуострова в аэропорту встречают прикрепленные к потолку стационарные тепловизоры с потоковой термометрией. Они автоматически измеряют у каждого температуру и выводят данные на специальный монитор. При этом гости процесс даже не замечают.

Что касается самого аэропорта, здесь нет никакого столпотворения, по словам отдыхающих. Видимо, все дело в размерах этого здания и грамотном перераспределении людских потоков в связи с пандемией.

По словам директора по связям с общественностью Аэропорта «Симферополь», в том случае, если тепловизор покажет повышенную температуру у того или иного туриста, то его попросят пройти в медицинский пункт и измерить температуру с помощью обычного термометра. Данная процедура является обязательной.

Сейчас в Крым добираются и с помощью поездов, и авиарейсами, и на собственных автомобилях. Впервые пассажирский состав прибыл из Екатеринбурга - 3 тысячи километров и трое суток пути - все билеты, конечно, проданы.

Глава республики Сергей Аксенов отметил, что курортный сезон на полуострове почти полностью открыт: под запретом на посещение остаются кинозалы и театры.

«Курортный сезон открывается практически полноценно. У нас единственное еще, что не работает, это кинотеатры и театры. Соответственно места массового скопления.В остальном все сферы открыты: музеи, экскурсоводы работают у нас в полном объеме, бассейны работают», - подтвердил Аксенов.

Первым делом при заселении туристам бросаются сотрудники отелей в масках или в прозрачных шлемах. При каждом входе в гостиницу или отель - обязательная проверка температуры. На стойке регистрации- разграничительные линии - с дистанцией в полтора метра. Сама процедура заселения стандартна, никаких дополнительных документов о состоянии здоровья предъявлять не нужно. Не говоря уже у какой-либо обязательной для всех обсервации. То есть гости практически не сталкиваются ни с какими ограничениями.

Тотальная дезинфекция каждой комнаты - после выезда каждого гостя. Это обязательное требование. Также люди в спецкостюмах по несколько раз в день опрыскивают дезинфицирующим раствором все поверхности по периметру территории отеля, все, к чему постояльцы могут прислониться - пусть даже и случайно. Только сейчас в Крыму официально в таком режиме работает более четырехсот отелей и санаториев.

Также в отели не заселяют гостей с симптомами ОРВИ. На то же случай, если у гостя во время отдыха начали проявляться подозрительные симптомы, в отелях и гостиницах предусмотрено наличие обсерватора, куда турист будет размещен и, соответственно, полностью изолирован от отдыхающих.

Еще одно требование, выдвигаемое руководством отеля: разграничение лежаков. В идеале, они тоже должны быть на расстоянии в полтора метра друг от друга. Следить за этим - задача сотрудников гостиниц. Но и гостей просят относится к требованиям со всей серьезностью.

Масочный режим в Крыму пока официально не отменен. Однако ограничен рекомендациями: носить маски нужно только в помещениях, а не на улицах, где дневная температура может достигать до 40 градусов тепла.

Правила работы крымских ресторанов пока допускают рассадку только через стол. Зато следом за верандами, открылись и внутренние помещения общепитов. Правда, пока там - все также немноголюдно.

Строго по графику в гостиницах и отелях проводят влажную уборку, замеряют температуру тела гостям, следят за состоянием здоровья самих сотрудников.

Подход к «особенному» отдыху, как видно, очень серьезный. Риск заражения инфекцией стараются свести к минимуму. Разумеется, ответственность лежит не только на отелях, гостиницах, аэропортах, медпунктах. Каждый приезжающий должен понимать всю серьезность организации отдыха этим «жарким», во всех смыслах слова, летом.