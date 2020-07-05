Даниил Квят и еще 5 гонщиков не встали на колено в знак борьбы с расизмом перед Гран-при Австрии

Российский гонщик Даниил Квят и еще пять спортсменов отказались преклонять колено перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма.

Ранее пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Феррари» Шарль Леклер также заявили, что не будут участвовать в этой акции.

Кроме них и Квята на колено не встали Кими Райкконен, Карлос Сайнс-младший и Антонио Джовинацци. При этом все пилоты надели черные футболки с надписью «конец расизму».

«Я считаю, что факты и поведение в повседневной жизни значат больше, чем формальные жесты, которые могут восприниматься неоднозначно. Я не буду вставать на одно колено, но это не означает, что я готов бороться с расизмом в меньшей степени, чем остальные», - объяснил Шерль Леклер в своих соцсетях.

В итоге, из 20 спортсменов на одно колено встали только 14 человек.

Ранее СМИ писали о том, что многие пилоты в разной форме выразят солидарность с борьбой с расизмом перед Гран-при Австрии. При этом сообщалось, что минимум четверть из 20 спортсменов не намерены преклонять колено.