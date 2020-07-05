Молодой игрок команды ПФЛ, в которого ударила молния, находится в коме

Молодой футболист подмосковного клуба ПФЛ «Знамя Труда» Иван Заборовский находится в искусственной коме после того, как во время одной из тренировок в него попала молния. Об этом рассказал гендиректор клуба Игорь Майоров.

«Его отвезли в реанимацию, а вечером на вертолёте он был перевезен в Люберцы. Сейчас он находится в искусственной коме, не знаю, для чего его туда ввели», — рассказал Майоров, пишет РИА Новости.

Майорова также удивил факт попадания в игрока молнии, так как во время занятия была сухая погода. По словам гендиректора клуба, если бы во время тренировки пошел дождь, ее бы немедленно прекратили.

О том, что в 16-летнего вратаря попала молния прямо во время тренировки стало известно в субботу, 5 июля. Сообщалось, что игрока перевели в реанимацию.