Актер из «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу
Мужчина сообщил об этом в соцсетях, но о полученных травмах ничего не рассказал.
© Фото: Михаил Казаков, VK
Российский актер Михаил Казаков попал в больницу. Об этом он рассказал своим поклонникам в соцсетях.
Сегодня днем артист выложил в Instagram фотографию перебинтованных ног, подвешенных на специальной конструкции над больничной койкой.
«Добро пожаловать в мой новый мир», - подписал фото Казаков.
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В комментариях под постом поклонники творчества, друзья Михила пожелали ему скорейшего выздоровления.
Что произошло, и где и когда он получил травмы, Михаил не сообщил.
Михаил Казаков известен ролями в детском киножурнале «Ералаше», а также в сериалах «Папины дочки» и «Шесть кадров».