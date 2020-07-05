Актер из «Папиных дочек» и «Ералаша» попал в больницу

Российский актер Михаил Казаков попал в больницу. Об этом он рассказал своим поклонникам в соцсетях.

Сегодня днем артист выложил в Instagram фотографию перебинтованных ног, подвешенных на специальной конструкции над больничной койкой.

«Добро пожаловать в мой новый мир», - подписал фото Казаков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Добро пожаловать в мой новый мир🤣 Публикация от Михаил Казаков (@kazakovfly) 4 Июл 2020 в 3:52 PDT

В комментариях под постом поклонники творчества, друзья Михила пожелали ему скорейшего выздоровления.

Что произошло, и где и когда он получил травмы, Михаил не сообщил.

Михаил Казаков известен ролями в детском киножурнале «Ералаше», а также в сериалах «Папины дочки» и «Шесть кадров».