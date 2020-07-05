В Кирове полуторагодовалый мальчик выжил после падения с пятого этажа

В Кирове из окна пятого этажа выпал полуторагодовалый мальчик, он госпитализирован. Следователями проводится доследственная проверка инцидента. Об этом сообщили в региональном СК РФ.

«Утром 5 июля в микрорайоне Нововятск города Кирова из окна с высоты 5 этажа дома, расположенного по улице Коммунистическая, выпал полуторагодовалый мальчик. С травмами он был госпитализирован», - говорится в сообщении.

Установлено, что в момент происшествия, в квартире находились взрослые. По предварительной информации, одно из окон в квартире было открытым. Малыш забрался на подоконник и навалился на москитную сетку, которая не выдержала вес ребенка.

Сообщается, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.