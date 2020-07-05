СМИ сообщили об ухудшении здоровья Пелагеи из-за судов с Телегиным

Певица Пелагея на фоне развода с хоккеистом Иваном Телегиным из-за переживаний потеряла голос. Сейчас Заслуженная артистка России проходит реабилитацию под наблюдением специалистов. Об этом сообщил доктор медицинских наук Лев Рудин.

«Стресс с разводом дал о себе знать: у нее пропал голос. Это очень тонкий инструмент, его состояние может сильно страдать от нервного напряжения, отсутствия сна», - приводит слова доктора «СтарХит».

По словам Рудина, сейчас артистке гораздо лучше, голос вернулся. Она проходит восстановительные процедуры.

О разводе звездной пары официально было объявлено в конце прошлого года. Певица опубликовала заявление в одной из соцсетей. Она призналась, что они с Иваном сохраняют лояльность и надеются на решение всех вопросов достойно и интеллигентно.

Однако, надежды артистки не оправдались. В досудебном порядке решить все вопросы, касающиеся развода не удалось. По словам юристов Пелагеи, Телегин перестал видеться с их общей дочерью Тасей и оказывать семье финансовую поддержку. Разногласия касались не только алиментов, но и квартиры и загородного дома.