Врачи объяснили, как определить заболевание по языку

Австралийские стоматологи рассказали, как определить заболевание по состоянию языка.

Специалисты отметили, что у курящих людей и у употребляющих алкоголь появляется белый налет на языке.

По словам стоматологов, такое явление также может быть следствием плохой гигиены полости рта, но чаще всего его можно устранить самостоятельно.

В том случае, если же налет держится на языке до двух недель, дантисты советуют обратиться ко врачу. В данном случае следы могут указывать на поражение грибком или лейкоплакию, когда страдают слизистые оболочки ротовой полости.

Если язык краснеет и рецепторы на нем становятся ярче, то специалист может заподозрить аллергическую реакцию или дефицит фолиевой кислоты в организме.

Также в этом случае может воспалиться горло, но тогда следует обратиться к ЛОРу или терапевту: возможно, это фарингит или скарлатина, пишет Daily Mail.

Бугорки на языке иногда возникают от острой пищи, а могут указывать на наличие герпеса.

Стоматологи также посоветовали обращаться к врачам, если язык набухает или отдельные его зоны частично или полностью потеряли чувствительность.

Ранее сообщалось, что врач рассказал, как с помощью мороженого выявил опасную болезнь. Пациент жаловался на то, что не может глотать холодную пищу