Орейро опубликовала первое видео с русскими субтитрами

Популярная латиноамериканская актриса Наталья Орейро завела аккаунт в Instagram для своих русскоговорящих поклонников, и опубликовала первое видео с субтитрами на русском языке.

В ролике актриса рассказала, что на карантине она только и занимается тем, что убирается в доме, читает и ест.

«И я спрашиваю себя, что же я еще могу сделать во время этого карантина? А, может, мне создать Instagram?» - сообщила Наталья.

Пользователи соцсети обрадовались этому известию и написали в комментариях к видео, что с любимой актрисой им будет гораздо веселее.

Ранее стало известно, что певица обратилась в посольство России в Буэнос-Айресе по вопросу получения российского гражданства. В российском диппредставительстве сообщили, что вопрос о предоставлении гражданства Наталье Орейро сейчас находится на рассмотрении властей.