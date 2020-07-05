СМИ оценили шансы Канье Уэста стать президентом США

Американские СМИ полагают, что знаменитый рэпер Канье Уэст, который ранее объявил о решении баллотироваться на пост президента США, может не успеть собрать и зарегистрировать необходимое количество подписей избирателей.

USA Today пишет, что дедлайн по сбору голосов поддерживающих определенного кандидата американцев истек 25 июня сразу в нескольких штатах. В их число входят: Мэн, Нью-Йорк, Техас, Северная Каролина и Нью-Мексико.

В середине июля – начале августа сроки истекут еще в нескольких ключевых штатах США,. И если звезда не поторопится внести там свою кандидатуру на пост президента страны, то его имя не будет внесено в избирательные бюллетени.

Напомним, накануне супруг бизнесвумен и модели Ким Кардашьян, Канье Уэст, в своем Twitter объявил, что планирует принять участие в президентской предвыборной гонке. Однако музыкант не уточнил, в каком именно году он попытается стать американским лидером.

Основатель Tesla Илон Маск поддержал идею своего приятеля, о чем написал в комментариях под постом музыканта. При этом ранее Уэст уже выступал с заявлением, что собирается баллотироваться на пост американского лидера в 2024 году