Ученые назвали продукт, способный замедлить старение

Ученые выяснили, что брокколи может предотвратить развитие возрастных болезней.

Специалисты подчеркивают, что в этом овоще содержатся антиоксиданты лютеин и зеаксантин, а также много сульфорафана. Последний способен замедлить процессы старения, пишет издание Change.

Брокколи, по мнению ученых, полезно употреблять людям, страдающим от диабета, так как этот продукт помогает контролировать уровень сахара в крови и снижает уровень холестерина. Также этот овощ полезен для профилактики инфаркта и заболеваний кишечника.

Ранее сообщалось, что ученые выяснили, какая диета помогает лечить онкологию. Определенный способ питания, по мнению специалистов, может благотворно влиять на состояние организма во время лечения. Так, низкокалорийный рацион способствует защите здоровых клеток организма от общих повреждений, происходящих при лечении онкологии.