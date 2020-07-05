В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале недели

В Москве в воскресенье, понедельник и вторник ожидаются локальные небольшие дожди. Сильных ливней пока не будет. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Осадки будут локальные и небольшие, так как воздушные массы становятся более сухими, потому что добавляется юго-восточный компонент переноса воздушных масс», - рассказал Вильфанд ТАСС.

Он добавил, что сейчас в московский регион воздух поступает из Казахстана, и он не сильно насыщен влагой. В целом в ближайшие дни в столице ожидается облачная погода с прояснениями, уточнил Вильфанд.

Ранее россиян предупредили в Гидрометцентре об экстремальной жаре, а также грозах и штормовых ветрах. В Белгородской и Воронежской областях температура будет достигать 37 градусов тепла, в Ставрополье - до 40 градусов тепла. В большей части Центрального округа ожидаются дожди с грозами и сильный ветер.