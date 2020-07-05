Путин рассказал, какие положения советских конституций стали «миной замедленного действия» для СССР

Прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а после и прописанное в основном законе страны монопольное право коммунистической партии на власть - стали «минами замедленного действия». Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин.

«Что касается свободного выхода из Советского Союза. Ведь в конституции - была конституция 1977 года и в прежних конституциях - было прописано эксклюзивное монопольное право компартии на власть, и она, компартия, была стержнем всей государственной системы. И там не было никакого права выхода из компартии представителям различных национальных образований. Она все держала», - заявил российский лидер в эфире «Россия 1».

Путин считает, что компартия «связала свою собственную судьбу, свои групповые интересы с интересам» всего Советского Союза.

«И когда (компартия - прим. ред.) сама по себе, без всяких внешних ударов, начала изнутри рассыпаться, за ней начала рассыпаться и страна. Это абсолютно недопустимо. Вот это и есть мина замедленного действия, заложенная еще в 1922 году при образовании Советского Союза, а затем в последующих конституциях 24-го, 36-го, 77-го года», - объяснил свою позицию глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что современная Россия должна избежать подобных вещей.

Поправки, внесенные в действующую Конституции РФ, уверен президент, укрепят российскую государственность и создадут условия для поступательного развития страны.

«Я абсолютно убежден в том, что мы правильно делаем, что принимаем поправки к действующей Конституции. Эти поправки будут укреплять нашу государственность и будут создавать условия для поступательного развития нашей страны на десятилетия вперед», - уточнил он.

Плебисцит по конституционным поправкам в России проходил в период с 25 июня по 1 июля. Утром 2 июля, после того как ЦИК обработал 100% протоколов, стало известно, что изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших, против высказались 21,27%. Всего в голосовании приняли участие 67,97% избирателей.

Третьего июля Путин подписал указ о внесении в Конституцию России принятых поправок.