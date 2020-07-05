Главным врагом Украины является не Россия, как утверждают киевские власти, а продолжающие уничтожать страну националисты. Такую точку зрения выразил сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цеков.

«Самый главный враг современной Украины – это националисты, под влиянием которых находятся украинская политическая элита и руководство страны. Именно они уничтожают Украину и продолжают дальше разрушать многовековые братские связи между нашими странами и народами», - заявил он.

В разговоре с РИА Новости сенатор отметил, что Киеву следует прекратить воинственную риторику в отношении России и не идти на поводу у западных покровителей. Цеков подчеркнул, что Россия может отразить любую атаку в свою сторону, а решившиеся на нападение «пусть сразу выбрасывают белый флаг».

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа назвал Россию со второй по численности в мире армией главным врагом Украины. Он заявил, что в следующем году на Черном и Азовском морях Украина собирается разместить комплексы крылатых ракет «Нептун».